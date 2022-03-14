Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе
Сергей Жадан всегда читает свои стихи из планшета. Фото: Михаил Марков
Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
Об этом говорится на сайте комитета литературоведческих наук Польской академии наук.
«Желание — один из выдающихся поэтов Украины и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире, — по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думают словами Жадана, внимательно их слушает»,— говорится в заявлении.
Кроме того, в своем обращении ученые осуждают нападение РФ и выражают поддержку украинскому народу. «В военном ужасе, вызванном Кремлем, мы полностью поддерживаем свободную Украину. Надежда нам говорит, что украинцы дадут отпор агрессии. Пусть это случится как можно быстрее».
Они отмечают, что будут оказывать временную помощь украинцам в Польше и Украине. В частности, речь идет о намерении создания в Польше пространства, где украинские ученые смогут осуществлять свой научный труд.
Оксана КОШЕВА