Сергей Парамонов с Харьковщины прятал 19-летнего оккупанта
Муж выдавал русского солдата за собственного сына.
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Событие:Житель Харьковщины больше месяца прятал в собственном доме русского оккупанта и выдавал его за своего сына. Когда молодого захватчика обнаружили наши правоохранители, хозяин дома оправдывался мол, помог парню дезертировать из армии рф. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.
Детали и комментарии: В свое время 52-летний Сергей Парамонов жил в Харькове, а впоследствии перебрался в Шестаково, что в 30 километрах от областного центра. Село небольшое. Здесь проживает более 600 человек. Одинокий приезжий мужчина о себе ничего не рассказал односельчанам. А когда у населенного пункта продолжались боевые действия, у в его доме появился 19-летний парень. Муж говорил соседям, что это его сын. На самом же деле это был русский солдат Алексей Недайвода.
«Как утверждает задержанный, он родился в Кривом Роге, Переехал в Крым, который был аннексирован. Стал гражданином РФ, в армии служил наводчиком танка, – рассказывает начальник следственного управления Сергей Болвинов. – Когда они колонной из 5 танков заехали на территорию Украины , этот молодой человек решил не участвовать в «военной операции», сбежал из танка и скрылся у местного жителя в поселке Шостаково. По его словам, планировал после войны поехать в свою семью в Украине».
Сергей Парамонов рассказал правоохранителей, что пожалел молодого солдата, который вроде бы не хотел воевать против Украины, и приютил у себя. – рассказал на допросе.– Обеспечивал Алексея едой и одеждой, Выдавал за своего сына, ибо если бы русские военные узнали, кто он на самом деле, то сожгли бы всю деревню».
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На вопрос, почему не выдал оккупанта бойцам ВСУ, которые освободили Шестаково 7 мая, ответил, будто боялся, что их обоих вместе расстреляют.
Однако такие показания противоречат рассказу самого задержанного русского солдата. Алексей Недайвода говорил следователям, что его «покровитель» даже не намекал о том, чтобы показаться украинским военным. У Сергея Парамонова он собирался жить до тех пор, пока не закончится война, а потом перебраться к родственникам. выяснено в ходе следствия по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины», – говорит Сергей Болвинов.
В настоящее время российский оккупант и его пособник задержан. Им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы. Если же следователи доведут причастность Алексея Недайводы к убийству украинцев, то его могут заключить в тюрьму.