Сергей Бабкин переписал мир хит «Я Солдат» под украинские реалии: видео
12.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
Сергей Бабкин: «Я солдат свободной и великой страны»
Украинский музыкант и композитор Сергей Бабкин перепел свою знаменитую песню «Я солдат» в поддержку страны и армии.
Вот несколько куплетов:
Я солдат, спал давно, нопитает меня силой мужской,
Моя родная земля под ногами.
Я солдат, и, тем, кто пришел к нам с дырявой башкой,
Отбью я ее ботинками.
Пусть враг орет в разорванный рот,
Будут прахом, мы рвем их без страха. Лучше всех лекарственных капель, Русский военный корабль — иди нах… Я солдат, и, поверьте, не хотел я войны, я солдат, но плевать уже на рваные раны. Я солдат свободной и большой страны герой мне напишут вскоре романы…
Старый хит на новый строй
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»