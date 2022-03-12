Сергей Бабкин переписал мир хит «Я Солдат» под украинские реалии: видео

magictr | 12.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Сергей Бабкин переписал мир хит «Я солдат» под украинские реалии: видео

Сергей Бабкин: «Я солдат свободной и великой страны»

Украинский музыкант и композитор Сергей Бабкин перепел свою знаменитую песню «Я солдат» в поддержку страны и армии.

Вот несколько куплетов:

Я солдат, спал давно, нопитает меня силой мужской,

Моя родная земля под ногами.

Я солдат, и, тем, кто пришел к нам с дырявой башкой,

Отбью я ее ботинками.

Пусть враг орет в разорванный рот,

Будут прахом, мы рвем их без страха. Лучше всех лекарственных капель, Русский военный корабль — иди нах… Я солдат, и, поверьте, не хотел я войны, я солдат, но плевать уже на рваные раны. Я солдат свободной и большой страны герой мне напишут вскоре романы…

Старый хит на новый строй

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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