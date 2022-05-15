Сепаратисты так убегали из-под Харькова, что оказались на россии. Но их там встретили не дружелюбно
Благодаря значимому успеху украинской армии в битве на севере Харьковщины война приближается к переломному моменту, считают аналитики.
Фото: Associated Press A A+ A++
Событие: Подразделение боевиков-сепаратистов «лнр» так убегало с поля боя на Харьковщине, что забрало в белгородскую область. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Детали и комментарии:Российские пограничники так называемых своих союзников встретили не дружелюбно, потому что оказывается, они даже не знают, кто вместе с ними воюет против Украины.
«Кто вы такие, нигде вы не числитесь», – так отреагировали на бойцов квазиреспублики, держат их голодными и не знают, что с ними делать, поскольку эти воины нигде ни за какими документами не проходят.
Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора нашими разведчиками. В ней жена боевика, находящегося на территории временно оккупированного Бериславского района Херсонщины, рассказывает своему собеседнику об ужасном отношении россиян к так называемому 206-му полку «лнр».
«Они там попали в какой-то «замес», откуда выходили быстро-быстро и случайно в белгородскую область забрели. Командование свалило, бросило их. По итогам, командование где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники поймали и держат. Не понимают» , кто они и что с ними делать. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешли границу». – цитируют разведчики отрывок телефонного разговора.
Между тем, отечественные и иностранные аналитики считают, что россия проиграла битву за Харьков. В частности, американский институт изучения войны (ISW) в своем исследовании делает вывод, что военные России, вероятнее всего, решили полностью оставить свои позиции вокруг города из-за успешного контрнаступления украинской армии и проблем с подкреплением своих подразделений. Именно благодаря весомому успеху украинской армии в битве за Харьков война приближается к переломному моменту, убежден отставной генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан.
читайте также: Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской и Сумской областях, обстреляли»Благодаря этой победе мораль и уверенность украинской армии усилятся, – написал он в Twitter. – Россия теперь сосредоточилась на Донбассе. Но ей не удалось добыть весомых достижений и там. Украинские силы почти полностью остановили движение врага»
Экскомандующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес написал в twitter, что в Москве осознают реальность военного поражения России в Украине. Таким образом, он отреагировал на заявление посла России в США Анатолия Антонова, который 14 мая на пропагандистском. шоу «Соловьев Live» убеждал, что капитуляции россии в Украине не будет.
«Это значит, что они действительно рассматривают этот сценарий как реальную возможность», – отметил Ходжес.
«Украина не заинтересована в затяжной войне с россией, как и любой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе», – написал в своем Telegram советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.