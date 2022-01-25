Сено и кукуруза: в Святошинском лесопарковом хозяйстве кормят косуль
Кормушки для животных. Фото: Святошинское ЛПГ
Ежегодно зимой лесники Святошинского лесопаркового хозяйства подкармливают диких животных. Сено, кукурузу и лиственные веники заготавливают еще летом.
С наступлением холодов и снегопадов выживание диких животных в природной среде существенно усложняется.
«Зимой искать природный корм для животных тяжело — земля замерзает а лес покрывается снегом. Чтобы облегчить жизнь жителям дикой природы, работники Святошинского ЛПГ почти ежедневно наполняют кормушки, например, кукурузой»,— рассказали «Вечернему Киеву» в лесничестве.
Кукуруза и солонцы для косуль. Фото: Святошинское ЛПГ
Зачастую к кормушкам приходят косули (так еще называют этих маленьких оленей), а бывает, что ее кабаны и лоси. Также для копытных оставляют искусственные солонцы — используют специальную брикетированную соль-лизунец для того, чтобы животные могли восполнить дефицит натрия и кальция.
Подкормка диких зверей зимой — важная мера, помогающая животным пережить зиму, которая еще «держит» животных на определенных территориях. В частности, «прикормленные» косули приходят к кормушкам даже весной, когда уже можно без лишних проблем раздобыть пищу. Одну такую серну удалось снять на видео прошлого года — для лесников, не имеющих специальной видеотехники, позволяющей снимать со значительного расстояния, поймать в объектив телефона животное за 100 метров незаурядное счастье.
К слову, чтобы киевляне больше знали о животных в в лесопарках начали устанавливать специальные стенды, которые помогают идентифицировать зверя по его следам. gospodarstvi-godujut-kosul-c0edde9.jpg» alt=»Сено и кукуруза: в Святогорском лесопарковом хозяйстве кормят косуль» />
Чей следует? Интересные табло устанавливают в лесопарках. Фото: Святошинское ЛПГ
В Национальном природном парке «Голосеевский» сообщают, что у них основная концентрация крупных животных — в Конча-Заспе, на территории Лесниковского отделения парка. Здесь живут лоси, кабаны, барсуки, косули, лисы, зайцы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»