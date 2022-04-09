Сено для слона и корма: столичный зоопарк получил 12 тонн гуманитарной помощи
Слон Хорас получил вкусное сено. Фото: КГГА
Международные благотворительные фонды и европейские зоопарки передают столице нужные корма и биодобавки.
Помощь оказал международный благотворительный фонд FOUR PAWS International. Это прежде всего 5 тонн специфических гранулированных сухих кормов для разных видов животных — приматов и фламинго, а также 7 тонн сена — луговое разнотравье, которое очень любят наши копытные животные, особенно слон Хорас, сообщили в зоопарке.
Там отметили, что часть помощи передали частному зоопарку 12 месяцев.
Кроме того, команда ZOO Łódź и Warszawskie ZOO собрали очередную помощь от других зоопарков Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов в Чехии. Поэтому в зоопарке получили около 2 тонн профессиональной гуманитарной помощи с ЕС. Это специальные гранулированные корма длительного хранения для животных, биодобавки. -otrimav-12nbsptonn-gumanitarnoyi-dopomogi-16df30e.jpg» alt=»Сено для слона и корма: столичный зоопарк получил 12 тонн гуманитарной помощи» />
Часть необходимых животных зоопарк собрал и передал в Минский зоопарк на Черниговщине.
Напомним, недавно ветеринары киевского зоопарка пытались спасти косулю, которая оказалась в эпицентре боевых действий возле села Дмитровка. К сожалению, животное умерло.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»