Сенаторы США просят предоставить Украине дроны Gray Eagle. Как они могут повлиять на ход войны?
Что говорят по поводу передачи такого вооружения в Пентагоне?
Фото: Yonhap Новости A A+ A++
Событие: 16 сенаторов от Республиканской и Демократической партий США призвало администрацию Байдена пересмотреть свое решение по передаче Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на письмо конгрессменов.
Детали и комментарии:Сенаторы указывают на то, что в последнее время Иран предоставил России беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам Украины и гражданской инфраструктуре. По словам законодателей, украинцы должны иметь собственный арсенал дронов, чтобы противостоять тому, что получила РФ.
«Успехи Украины на поле боя добавляют оптимизма, – пишут сенаторы, – однако намерение Владимира Путина покорить всю Украину остается неизменным. Своевременное предоставление эффективного летального оружия, чтобы стабилизировать украинскую защиту и обеспечить противодействие будущей российской агрессии на долгосрочную перспективу» .
«Эксплуатационные характеристики этой системы – доступность, летальность, живучесть и возможность экспорта – дополняют существующие системы оружия, которые используют украинцы, и повысят эффективность украинских военных,» – говорится в тексте обращения.
Долгосрочная выгода от передачи Киеву MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины, отметили законодатели. Они добавили, что обучение украинских военных на MQ-1C займет 27 дней. Такие дроны позволили бы ВСУ находить и атаковать корабли российского флота в Черном море.
В письме, сначала опубликованном в Wall Street Journal, законодатели также попросили объяснить, почему администрация Белого дома медлит с такой передачей, несмотря на соответствующие запросы. , озвученные министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
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Напомним, что в начале ноября министерство обороны США отказало в передаче MQ-1C Украине. опасаясь, что секретные технологии могут попасть в руки российских военных.
CNN, тем временем сообщала, что рассматриваются возможности модификации Gray Eagle, позволяющие поставлять их Украине с соблюдением секретности применяемых в них технологий.
Вчера во время брифинга в Пентагоне спикер ведомства Сабрина Сингх заявила: «Я скажу, что решение еще не приняли. Мы всегда изучаем и оцениваем то, что мы можем отправить в Украину. Мы должны проверить, какое влияние это будет иметь на нас и конкретно на армию, но пока ничего не исключается».
MQ-1C Grey Eagle – разведывательно-ударный беспилотник производства американской компании General Atomics. Он может оснащаться ракетами воздуха – воздух и воздух – поверхность, а также управляемыми авиационными бомбами. Такие беспилотные могут летать более 24 часов. Максимальная скорость – 250 км/ч, а предельная высота – ; 8 850 метров.