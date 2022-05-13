Сенат Чехии признал преступления российской армии в Украине геноцидом, а президент Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины 103 граждан.
Прага будет и дальше предоставлять Украине оружие и поддерживать нашу страну в желании получить статус кандидата на членство в ЕС.
Секрет Чехии признал преступления российской армии в Украине геноцидом, а президент Вооруженных сил Украины 103 граждан» />
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие: Сенат Чехии признал преступления русской армии на Украине геноцидом украинского народа. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис.
Детали и комментарии:«Чешский Сенат только признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа, — написал дипломат, работающий Надзчимайным и Полномочным Послом Украины в Республике Чехии с 23 января 2017 года. — В принятом постановлении также содержится Украине оружия и получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС».
Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные россией в украинских городах, таких как Буча, Бородянка, Ирпень и Мариуполь, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек. Осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые Россия совершает системно и масштабно, заявляя, что они являются проявлениями геноцида против украинского народа. Чешские сенаторы заявили, что Россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.
Ранее Сейм Литвы признал Россию террористическим государством, а его действия в Украине – mdash; геноцидом. Также геноцидом действия россиян признали парламенты Канады и Эстонии.
читайте также: Пьяные оккупанты по испугу покинули боевую технику у позиций ВСУ и к тому же, президент Чехии Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в Украина 103 граждан Чехии. Об этом сообщил в Twitter представитель чешской президентской канцелярии Йиржи Овчачек. «Президент Республики Чехия Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины 103 граждан на основании их заявлений, поданных в соответствии с законом №585/2004 о военной службе и ее закреплении. Решение подлежит контрассигнации премьер-министра», &mdash ; отметил Йиржи Овчачек.
Отметим, что в начале марта СМИ сообщали, что более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион в Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что почти 20 000 иностранцев из 52 стран записались в добровольцы на войну против россии. Иностранцам, желающим вступить в международный легион, максимально упростили въезд в страну.