Семнадцатый день войны: как сегодня живет Киев
Женщина с пакетом продуктов идет из магазина
Для сообщения левого и правого берега работают Северный и Дарницкий мост.
Водителей просят пропускать машины «скорой» и автомобили с гуманитарным грузом .
Вся инфраструктура города работает в условиях военного времени — четко и слаженно.
«Всю информацию о работе магазинов, аптек, заправок можно найти на сайтах киевских городских властей и в отношении « Киев Цифровой»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Медучреждения столицы безотказно выдают рецепты и льготные препараты и определенные программой «доступные лекарства». Чтобы получить льготный рецепт нужно обратиться к узкопрофильному специалисту в консультативно-диагностическом центре, а рецепт по программе «доступные лекарства» — у врача, с которым подписана декларация. Аптеки принимают как электронные рецепты, так и в бумажном формате.
Также город помогает крупным торговым сетям доставлять товары в город, чтобы киевляне могли купить все необходимое. В частности, продукты питания, лекарства, товары первой необходимости.
Также, на случай чрезвычайной ситуации, столичные власти наполняют хабы всем необходимым за счет гуманитарных грузов, чтобы город имел достаточный резерв.
Киев продолжает помогать с эвакуацией из городков, которые расположены возле Киева. Это Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Немишаево. Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь во время эвакуации людей.
Также Киев продолжает усиливать оборону, поэтому Николай Поворозник призвал жителей выполнять требования военных на блокпостах.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»