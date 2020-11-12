Семья врачей из Сокаля умерло от ковида
«Городенчуки спасали людей. А сами не спаслись »…
«Вчера похоронили Богдана Ярославовича, завтра прячем Анну Николаевну, – тяжело вздыхает в трубку главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед. – Городенчук были до последнего Врачами, любили свою работу и спасали людей … Но сами не спаслись ».
– Богдан Ярославович Городенчук долгое время работал заведующим лабораторией, – рассказал корреспонденту «ВЗ» Роман Швед. – Потом был заведующим гастроэнтерологического отделения, а затем до последних дней работал терапевтом. Его жена, Анна Николаевна, была в нашем районе главным специалистом – акушером-гинекологом, в больнице работала заведующей гинекологического отделения. Богдану Ярославович исполнилось уже 80 лет, жена была на год моложе. Они не работали в опорной больницы по лечению коронавируса.
Кто знает, от кого заразились, ведь оказывали помощь различным больным, никому не отказывали, были преданными своему призванию. Еще недавно Анна Николаевна активно работала – оперировала гинекологических больных, около месяца назад, перед тем, как заболели они сами. Это лекарственное семья, их дочь тоже врач. Одновременно все заболели в доме: дочь, двое родителей и зять. Богдана Ярославича сразу госпитализировали в Львовский центр легочного здоровья, Анну Николаевну – в Львовскую областную инфекционную больницу. Не было места, чтобы госпитализировать обоих в одну ковидну больницу. Богдан Ярославович уже пережил инфаркт, имел сердечно-сосудистые проблемы, перенес коронарное шунтирование, а это очень уязвимы больные во время ковиду. Анна Николаевна имела онкологию, но якобы успешно преодолела эту болезнь, восстановилась и работала. И, конечно, возраст и сопутствующие заболевания иммунитет подкосили. Не смогли выстоять перед ковидом … Богдан Ярославович умер на день раньше, за ним умерла и Анна Николаевна …
Сокальский район – одна из «красных» зон Львовщины, которая является регионом, уязвимым к ковиду-за того, что здесь есть шахты. Шахтеры часто болеют силикоз – профессиональные поражения легких. На Сокальщине с начала эпидемии чувствовалось напряжение относительно ковиду. Первой из медиков в районе умерла медсестра, рассказал корреспонденту «ВЗ» Роман Швед, следующим – работник экстренной помощи, теперь вот – супруги врачей … Господин Швед отмечает: наверное, если бы этим медикам сказали, что такая ситуация с ними будет, то не отказались бы работать. Преданы своему призванию люди …
Всего на Сокальщине ковид унес жизни более 60 человек. Опорная больница для лечения больных ковид – переполнена. Максимально находилось 65 пациентов, на утро 12 ноября было 57 больных. Роман Швед отмечает, что в начале эпидемии были значительно легче пациенты, а сейчас госпитализируют в очень тяжелых состояниях. Ситуация становится серьезной, поэтому просит всех беречься, заботиться об иммунитете, стараться хорошо и качественно питаться, высыпаться, а не перегружаться, – чтобы сопротивляемость к ковиду. Помнить, что, к сожалению, ковид не выбирает, поэтому стандартные советы: маски, чистые руки, дистанция.