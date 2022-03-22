Семилетняя киевлянка, певшая в укрытии, открыла благотворительный концерт в Польше
22.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
Девочка исполнила Гимн Украины
Благодаря концерту для Украины собрали более 42 миллионов гривен.
Амелия Анисович стала известна, поя песни в укрытии. Скрываясь от обстрелов русских оккупантов, она решила разрадовать пением своих соседей. Девочка исполнила песню из мультфильма «Ледяное сердце» — и видео с ее пением стало популярным, набрав в твиттере более 16 миллионов просмотров.
20 марта Амелия открыла благотворительный концерт в Лодзе, спев там гимн Украины.
Талантливая девочка Амелия учится в 1-А классе школы № 212 Деснянского района города Киева. Со школой тесно переплелись и родственные связи семьи Амелии.
На днях на международной книжной ярмарке Украина представила стенд-манифест.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»