Семилетняя киевлянка, певшая в укрытии, открыла благотворительный концерт в Польше

magictr | 22.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

что пела в укрытии, открыла благотворительный концерт в Польше

Девочка исполнила Гимн Украины

Благодаря концерту для Украины собрали более 42 миллионов гривен.

Амелия Анисович стала известна, поя песни в укрытии. Скрываясь от обстрелов русских оккупантов, она решила разрадовать пением своих соседей. Девочка исполнила песню из мультфильма «Ледяное сердце» — и видео с ее пением стало популярным, набрав в твиттере более 16 миллионов просмотров.

20 марта Амелия открыла благотворительный концерт в Лодзе, спев там гимн Украины.

Талантливая девочка Амелия учится в 1-А классе школы № 212 Деснянского района города Киева. Со школой тесно переплелись и родственные связи семьи Амелии.

На днях на международной книжной ярмарке Украина представила стенд-манифест.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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