Семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, продолжают оказывать гуманитарную помощь в Подольском районе.
Помощь также оказывают семьям, которые переехали из мест военных действий в Киев.
В помещении Подольского районного в Киеве центра социальных служб продолжает работу гуманитарный пункт по оказанию помощи жителям.
Специалисты каждый день помогают всем семьям с детьми, оказавшихся в кризисе: многодетным, малоимущим, детям лишенным родительской опеки и семьям, переехавшим из мест военных действий в Киев.
Для семей с детьми с инвалидностью и других жителей Подола, имеющих ограниченную двигательную активность, специалистами предусмотрена особая услуга — они привозят продукты питания и сезонные вещи для них в место жительства.
Пять дней на неделю в Центре работает горячая линия. Контактный телефон, за которым напрямую можно обратиться за помощью: 428-28-85. Часы работы гуманитарного штаба: с 10:00 до 17:00.
За последнюю неделю центром были предоставлены жильцам такие услуги.
- выдано продуктовых наборов — 83;
- доставлены продуктовые наборы к месту проживания — 25;
- переданы продуктовые наборы в общежитие для лиц из числа детей сирот— 10;
- роздано горячих обедов — 60;
- предоставлены комплекты сезонной одежды — 14 семьям;
- выдано пачек памперсов — 14.
К слову , старшим людям, нуждающимся в уходе заботятся в Территориальном центре социального обслуживания Подольского района.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»