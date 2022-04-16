Семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, продолжают оказывать гуманитарную помощь в Подольском районе.

magictr | 17.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Семь, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, продолжают оказывать гуманитарную помощь в Подольском районе

Помощь также оказывают семьям, которые переехали из мест военных действий в Киев.

В помещении Подольского районного в Киеве центра социальных служб продолжает работу гуманитарный пункт по оказанию помощи жителям.

Специалисты каждый день помогают всем семьям с детьми, оказавшихся в кризисе: многодетным, малоимущим, детям лишенным родительской опеки и семьям, переехавшим из мест военных действий в Киев.

Для семей с детьми с инвалидностью и других жителей Подола, имеющих ограниченную двигательную активность, специалистами предусмотрена особая услуга — они привозят продукты питания и сезонные вещи для них в место жительства.

Пять дней на неделю в Центре работает горячая линия. Контактный телефон, за которым напрямую можно обратиться за помощью: 428-28-85. Часы работы гуманитарного штаба: с 10:00 до 17:00.

За последнюю неделю центром были предоставлены жильцам такие услуги.

  • выдано продуктовых наборов — 83;
  • доставлены продуктовые наборы к месту проживания — 25;
  • переданы продуктовые наборы в общежитие для лиц из числа детей сирот— 10;
  • роздано горячих обедов — 60;
  • предоставлены комплекты сезонной одежды — 14 семьям;
  • выдано пачек памперсов — 14.

К слову , старшим людям, нуждающимся в уходе заботятся в Территориальном центре социального обслуживания Подольского района.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr