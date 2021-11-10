Семейный подряд: у столичных супругов нашли наркотиков на миллион гривен
Наркодельцам грозит уже 10 лет заключения
Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали группу наркодельцов.
Организовал киевлянин, а его жена с сообщниками занимались сбытом запрещенных веществ в столице. Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, во время обысков в квартирах четырех задержанных правоохранители нашли, в частности, около 150 граммов кокаина, 200 тысяч гривен, девять тысяч долларов и 30 тысяч евро.
«В целом сумма изъятых запрещенных веществ составляет более одного миллиона гривен. Задержанные — жители города Киева, 1979, 1981, 1982 и 1989 годов рождения. Все изъятые вещества направлены на соответствующие экспертные исследования», — рассказал Александр Дыбов.
Наркотики изъяли и направили на экспертизу. Фото: полиция Киева
Следователи начали Уголовное производство по статье «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Пятерым наркодельцам объявили о подозрении в совершении преступления. Каждому грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поставки наркотиков и других лиц, причастных к этому противозаконному бизнесу.
Между тем патрульная полиция запустила чат-бот DrugHunters, разоблачающий сбыт наркотиков по всей Украине. С его помощью можно анонимно сообщать правоохранителям о местах «закладок» и тех, кто их делает.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»