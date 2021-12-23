Семь улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 23 декабря с 10:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
Временно отключили воду по следующим адресам:
- Контрактовая площадь, 4
- ул. Туровская, 18/20 ул. Симиренко, 22в, 22г, 34а
- ул. Героев Космоса, 7
- ул. Котельникова, 45в, 47, 49 ул. Новополевая, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а
- ул. Пост-Волынская, 2/103.
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.
< Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.
В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или по онлайн-сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»