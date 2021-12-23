Семь улиц Киева остались без воды

magictr | 23.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Семь улиц Киева остались без воды

Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.

Сегодня, 23 декабря с 10:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.

Временно отключили воду по следующим адресам:

  1. Контрактовая площадь, 4
  2. ул. Туровская, 18/20 ул. Симиренко, 22в, 22г, 34а
  3. ул. Героев Космоса, 7
  4. ул. Котельникова, 45в, ​​47, 49 ул. Новополевая, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а
  5. ул. Пост-Волынская, 2/103.

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.

< Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.

В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или по онлайн-сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.

Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).

Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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