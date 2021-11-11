Семь километров пешком и «шоппинг» на Новой почте: как живут невакцинированные киевляне
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Как на практике работают ограничения для невакцинированных. Фото: Ольга Косова
Жители столицы, не сделавшие прививки, рассказали о том, в каких реалиях сейчас им приходится жить и как изменилось их отношение к вакцинации.
С 1 ноября ноября столица перешла в «красную» зону — в транспорте начали проверять тесты и COVID-сертификаты, в учреждения впускают также только тех, кто либо вакцинирован, либо имеет отрицательный результат теста на коронавирус.
На сегодняшний день вакцинирована только половина жителей Киева. Другим приходится отказываться от общественного транспорта и обходить торговые центры, ведь постоянно делать тесты дорого и утомительно. Мы спросили у невакцинированных киевлян о том, какие коррективы внес карантин в их будни и при каких условиях они все же согласились на прививку против COVID-19.
< strong>Киевлянин Денис Прокопенко, менеджер в строительной компании:
— У меня есть собственный автомобиль, поэтому, когда узнал все эти карантинные ограничения, не сильно расстроился. Но в жизни ни от чего нельзя быть застрахованным на 100%. Как только ввели эти ограничения — в меня сломался двигатель в машине. И сейчас авто на ремонте. В этом месяце, учитывая стоимость ремонта, за руль уже не сяду…
В общественном транспорте также не могу ездить. Иногда вызываю такси, а иногда товарищи могут подвезти. Честно говоря, мне неудобно. Не могу себя отнести к яростным антивакцинаторам, поэтому все-таки планирую в ближайшее время привиться. Предпочитаю сыворотку CoronaVaс.
Елена Андрощук, бухгалтер одного из столичных магазинов:
— С начала ограничений приходится ходить пешком на работу по семь километров, потому что общественный транспорт для меня закрыт, а добираться на такси — дорого. Такое удовольствие…
Кроме того, мой пятилетний сын недавно начал заниматься каратэ и вскоре состоятся первые соревнования. Родителей уже предупредили, что без сертификата о вакцинации не сможем поддерживать детей на трибуне. До соревнований сына еще есть время и, возможно, я все-таки преодолею свои страхи и предупреждения о прививке от коронавируса и питаюсь вакциной.
Почему до сих пор не вакцинировалась? В детстве испытывала анафилактический шок от прививки. Мама тогда так испугалась, что после этого случая избегала всех прививок для меня. И сейчас, когда я тоже стала мамой, то переживаю и за сына. Ведь страшно подумать, если со мной что-то произойдет… В то же время имею страх и заболеть COVID-19. Возможно, я слишком мало времени уделила изучению темы вакцины и повелась на настроении в Facebook. В ближайшие дни планирую все-таки проанализировать все мнения по поводу оговорок и довериться проверенным источникам. Надеюсь, что я смогу принять решение. :justify;»>— На работу еду на собственном авто и действительно это единственное, что меня радует во время карантинных ограничений. К примеру, мне срочно нужно купить зимнюю одежду. Заказывать онлайн 20 курток — не очень классная идея. На сайте смотришь как хорошая вещь, но только получаешь ее посылкой — понимаешь, что качество ее не стоит указанных денег или же размер не подходит. И «шоппинг» по стойкой на Новой почте доставляет мне мало удовольствия. ведь я без сертификата. Постоянно делать тест тоже нет желания. В конце концов, это и дорого. Обычный экспресс-тест, который будет действовать всего три дня, стоит от 300 грн. Месяц жизни с экспресс-тестами обойдется в не менее 3000 грн. Да и делать их дискомфортно: сама процедура не из самых приятных. Поэтому здесь есть два варианта: или смириться с онлайн-шопингом и заказывать доставку пищи домой, или вакцинироваться. Окончательное решение еще не принял, однако могу уверенно сказать, что после введения строгих ограничений, по крайней мере, начал больше интересоваться темой вакцинации и немного критически анализировать мнения тех, кто очень категоричен к прививке.
Виктория ГРЕБЕНЬ< /strong>, «Вечерний Киев»