Сельскохозяйственные ярмарки расширяют «географию» в столице
Все законные палатки выдержаны в одной стилистике. Фото: КГГА В прошлом году город организовал более 2,2 тысячи торговых мероприятий на открытом воздухе, где киевляне приобрели почти 45 тысяч тонн продуктов.
Жители столицы с удовольствием скупаются на ярмарках, потому что продукцию, преимущественно привозят изготовители. И ее продают ее по умеренным ценам. И даже готовы доставить картофель, лук или другой овощ просто к подъездам киевлян, если те покупают мелкую группу — мешок или два впрок.
«В 2021-м на городских ярмарках работали более 90 тыс. торговых палаток. Почти полностью обновили их облик. Теперь палатки в едином архетипе — желто-голубые. Это для того, чтобы киевляне могли легко отличить официального реализатора от того, что работает незаконно. Существенно пересмотрели адресный перечень: некоторые были отменены, для удобства киевлян добавили шесть новых локаций»,— прокомментировал первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
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В Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА сообщили, что с 2022 года продуктовые ярмарки дополнительно проводят по таким адресам:
- ул. Метрологическая, 11Б-17/1, Голосеевский район;
- просп. Юрия Гагарина, 7 (возле кинотеатра «Днепр»), Днепровский район;
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2, Днепровский район;
- просп. Героев Сталинграда, 40-42, Оболонский район;
- просп. Правды, 47, Подольский район;
- ул. Академика Ромоданова, 14, Шевченковский район.
В целом в этом году ярмарочные мероприятия проводятся на 81 локации во всех десяти районах Киева.
ДКП «Киевское наследие» — в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах;
КП «Свиточ» — в Голосеевском районе;
КП «Разделение-Недвижимость» — в Оболонском районе на ул. Марка Вовчка, 21.
Организаторы должны разработать схемы размещения торговых точек, обеспечить биотуалетами, урнами, контейнерами для сбора бытовых отходов, а также своевременно убрать и вывезти мусор после ярмарок.
Обовь язковым на ярмарке является палатка контроллера, где должны быть: аптечка с лекарствами для первой медицинской помощи, контрольные весы, термометры, журнал термометрии, информация об организаторе ярмарки, контактные телефоны контроллеров, рекомендованные цены, схема размещения объектов торговли и организации дорожного движения если она перекрывается на время ярмарки.
Напомним, что традиционные сельскохозяйственные и сезонные ярмарки в городе организуют на основании распоряжения КГГА от 26.05.2015 № 507 «О проведении ярмарок в городе Киеве».
>На этой неделе ярмарки будут по таким адресам.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»