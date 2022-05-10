Сейм Литвы единогласно признал Россию террористическим государством
Сейм Литвы единогласно признал Россию террористическим государством. Об этом сообщает Delfi.
«Кремловский режим стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом, а Россия является государством, поддерживающим и совершающим терроризм» , — говорится в принятом 10 мая заявлении парламента Литвы. Сейм единогласно проголосовал за резолюцию, отдав 128 голосов парламентариев. Депутаты отмечают, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.
Речь идет о полном или частичном уничтожении украинской нации и ее духа путём убийства целых семей, в том числе детей. А также их похищение, пытки, изнасилования, в том числе и несовершеннолетние, издевательства над телами убитых и замученных. Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российская Федерация и ее политическое и военное руководство, начавшаяся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", — говорится в резолюции.
Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм, подчеркнули в Сейме Литвы.
Что известно
- Парламентарии Эстонии и Латвии в четверг, 21 апреля, признали действия России в Украине геноцидом.
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