Сейчас в Украине самый высокий процент опрошенных поддержат вступление в НАТО
Украинцы готовы вступать в ЕС и В НАТО. Фото из открытых источников
По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-17 февраля 2022 года, 62% поддерживают вступление Украины в НАТО. Отрицательно относятся к этой инициативе 30%.
За последние два месяца уровень поддержки вступления в Североатлантический Альянс вырос (в конце 2021 года вступление поддерживали 55-58% опрошенных). За историю наблюдений с 2014 года — это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в НАТО.
Вступление в Евросоюз поддерживают 68%, не поддерживают — 24%. Что касается НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг наивысшего за историю исследований с 2013 года показателя.
Идея интеграции Украины в западные структуры пользуется большей поддержкой среди респондентов Запада и Юга.
На Востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников. Относительно ЕС в восточных регионах наблюдается паритет противников и сторонников. За последние несколько лет в возрастных демографических группах наблюдается отсутствие значительных различий в оценке внешнеполитического вектора Украины.
Зато в электоральных сегментах ощутимо преобладает неприятие вступления Украины в западные структуры среди избирателей партий «Оппозиционная платформа—За жизнь» и партии Мураева «Наши». ЕС, так и к НАТО.
55% опрошенных считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает так называемые ДНР и ЛНР независимыми государствами. 24% — против, 21% — не определились по этому поводу. За выход из Минских соглашений при упомянутых условиях выступает относительное большинство населения, независимо от региона проживания и возраста. Лишь в электоральном разрезе заметна разница в оценке такого развития событий: относительное большинство опрошенных избирателей партий » и «Наши» либо против выхода из Минских договоренностей, либо же колеблются в ответе.
Напомним, Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»