Сегодня запустили движение троллейбусов на Куреневке и Оболони
Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы постепенно восстанавливают движение транспорта в городе. По информации КГГА с сегодняшнего дня будут курсировать еще четыре троллейбуса.
Этот троллейбус № 6К от Минского массива до улицы Сырецкой, троллейбус №24 от улицы Северной до проспекта Свободы, троллейбус № 32Д от от улицы Северной через проспект Героев Сталинграда до проспекта Степана Бандеры.
На прошлой неделе в Киеве запустили четыре троллейбуса в Соломенском районе — № 3, № 8, № 9К и №17. Город постоянно работает над расширением сети наземного транспорта.
«Вечерний Киев» сообщал, что сегодня, 11 апреля, поезда метрополитена не будут ходить на участке «красной» линии от станции «Лесная» до станции «Хрещатик», все другие участки работают.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»