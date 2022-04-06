Сегодня в столице высадили пол гектара нового хвойного леса: фото
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой
Даже во время войны киевские лесоводы высаживают лес. Для этого природа отводит несколько недель, когда есть соответствующая температура воздуха и достаточно влаги.
Сегодня на территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели обыкновенной на площади 0,5 га.«Киевские лесопарковые хозяйства активно помогают Вооруженным силам Украины, предоставляя древесину, пиломатериалы, в частности для строительства защитных сооружений. Одновременно мы восстанавливаем зеленые территории. На сегодняшний день в столичных лесах уже высадили более 40 тысяч сеянцев лесных пород деревьев»,— рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой. =»Сегодня в столице высадили пол гектара нового хвойного леса: фото» />
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой =»Сегодня в столице высадили пол гектара нового хвойного леса: фото» />
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой
По информации КО«Киевзеленстрой», из-за агрессии РФ, сейчас нет возможности добраться до всех участков, где раньше были запланированы высадки. Однако, как только будет возможность, лесоводы обеспечат полноценное восстановление «легких» города.
piv-gektara-novogo-hvojnogo-lisu-foto-9c34d6b.jpg» alt=»Сегодня в столице высадили пол гектара нового хвойного леса: фото» />
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой =»Сегодня в столице высадили пол гектара нового хвойного леса: фото» />
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой =»Сегодня в столице высадили пол гектара нового хвойного леса: фото» />
На территории Дарницкого лесопаркового хозяйства высадили 5 тысяч сеянцев ели. Фото: Киевзеленстрой
С начала весеннего сезона в столице уже высадили около 300 деревьев и более 350 кустов.
Напомним, леса на Киевщине смертельно опасны. На период действия военного состояния населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в транспортные средства и другую технику. Жесткий запрет действует и на сожжение сухостоя, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»