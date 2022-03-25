Сегодня в столице открылись 6 мини-ярмарок: адреса

magictr | 25.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в столице открылись мини-ярмарок: адреса

Фото: Наталья Слинкина

На ярмарках продается картофель, овощи борщового набора и бакалея.

Сегодня в Киеве работают 6 продуктовых мини-ярмарок (до 5- 7 палаток) в четырех районах города.

На мини-ярмарках продается картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. Время работы — с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок началась в 10:00.

Ярмарки будут работать по адресам:

Голосеевский район:

    < li>Голосеевский проспект, 116;
  • ул. Лятошинского, 14.

Дарницкий район:

  • ул. Анны Ахматовой, 31.

Святошинский район:

  • ул. Игната Юры, 5;
  • ул. Кулибина, 4.

Шевченковский район:

  • ул. Ружинская, 18.

Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.

Напомним, что в Украине ввели госнадзор за ценами на социально значимые товары. В Госпродпотребслужбе считают, что это будет гарантировать их доступность для населения.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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