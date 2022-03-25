Сегодня в столице открылись 6 мини-ярмарок: адреса
Фото: Наталья Слинкина
На ярмарках продается картофель, овощи борщового набора и бакалея.
Сегодня в Киеве работают 6 продуктовых мини-ярмарок (до 5- 7 палаток) в четырех районах города.
На мини-ярмарках продается картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. Время работы — с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок началась в 10:00.
Ярмарки будут работать по адресам:
Голосеевский район:
- < li>Голосеевский проспект, 116;
- ул. Лятошинского, 14.
Дарницкий район:
- ул. Анны Ахматовой, 31.
Святошинский район:
- ул. Игната Юры, 5;
- ул. Кулибина, 4.
Шевченковский район:
- ул. Ружинская, 18.
Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.
Напомним, что в Украине ввели госнадзор за ценами на социально значимые товары. В Госпродпотребслужбе считают, что это будет гарантировать их доступность для населения.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»