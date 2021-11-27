Сегодня в столице чтят память жертв голодоморов
В эту субботу, 27 ноября, Киев, и вся страна, почтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов — геноцида Украинского народа — и массовых голодов 1921—1921 1947 год. К годовщине проурочены минута молчания, церемонии возложения цветов, а также тематические встречи, концерты и кинопоказы.
В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также «Зажги свечу».В это время каждый желающий может приобщиться к почитанию замученных голодом соотечественников и установить свечу на подоконнике. Акция является проявлением скорби по жертвам и вере в то, что в будущем подобные трагедии не повторятся. всех форм собственности и других объектах. Ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания.
В субботу проведут церемонии возложения цветов, тематических композиций, будут устанавливать лампадки и символические атрибуты к памятным знакам, местам захоронений жертв голодоморов. По некоторым оценкам, голодом замучено от 7 до 10 миллионов украинцев. К годовщине трагедии состоятся тематические музыкальные вечера — в Киевской опере (КМАТОБ) пройдет концерт памяти жертв голодоморов «Молитва прозвучит «Реквием» Моцарта.
Также 27 ноября в столичном кинотеатре «Лира» пройдет благотворительная культурно-просветительская акция ко Дню памяти жертв Голодомора «Свеча памяти. Сила памяти. 2021». На встрече покажут украинско-канадский фильм «Голод к правде».
Помним!
Голодомор — геноцид против Украинского народа, результат специально организованного коммунистическим руководством искусственного голода в 1932-1933 годах, повлекший гибель миллионов людей. Согласно Конвенции ООН «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» от 9 декабря 1948 года, геноцидом считаются умышленные действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических, расовых или религиозных групп путем; нанесение им тяжелых телесных или психических повреждений; умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение группы; действия, рассчитанные на предотвращение рождения детей в среде группы; насильственная передача детей этой группы другой группе.
Смирение голодом стало инструментом закрепления власти сталинского режима, ликвидации слоя украинских крестьян-хозяев и превращения их в бесправных колхозников, а вместе с тем, искоренения в Украине социальных основ независимости, то есть социальной основы украинской нации. Это преступление было тщательно продумано, задействованы многочисленные механизмы его реализации: через многочисленные налоги и сборы, нереальные хлебозаготовительные планы и обыски у украинских крестьян отбирали продовольствие, запрет выезда из населенного пункта с ноября 1932 года (так называемый режим). охваченной голодом республики с начала 1933-го их лишала последних надежд на спасение.
Голодомор нанес гибель миллионов украинцев на территории Украины и Кубани, нанес непоправимый удар по ментальности и культуре, прервал связь. Самой уязвимой категорией жертв Голодомора стали дети.
Согласно исследованиям украинских демографов, в то время умерло более 1,5 млн. мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет. , «Вечерний Киев»