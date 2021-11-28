Сегодня в музее с львами в Киеве бесплатный вход и интересные встречи
Сегодня посетить экспозицию можно бесплатно. Фото: NAMU
28 ноября, в последнее воскресенье месяца, Национальный художественный музей, на Грушевского, можно посетить бесплатно.
В музее можно осмотреть постоянную экспозицию музея и выставочный проект «Папа, шлем давит. Современное искусство по коллекции NAMU».
Также в этот день в заведении пройдет ряд интересных событий.
- В 12:00 ждут самых маленьких посетителей на занятии Визуальная азбука. Программа для детей 6-8 лет, которая будет посвящена исследованию портретного жанра.
- В 14:00 приглашают подростков и взрослых на Звездное Небо. Мастер-класс по живописи, где участники будут учиться изображать сияние на бумаге гуашью.
- В 14:00 состоится кураторская экскурсия Анны Алиевой выставкой «Папа, шлем давит. Современное искусство из коллекции NAMU», на котором сокуратор проекта расскажет самые интересные факты о ключевых работах, укажет на важные детали и очертит специфику музейного собрания современного искусства.
- В 16:00 исследователь архитектуры Семен Широчин прочитает лекцию Троещина, Борщаговка, Оболонь — общее и отличное в архитектуре районов 1980-х, посвященную особенностям застройки жилищных массивов Киева.
Национальный художественный музей искусства, один из самых больших и старейших в стране. Фонды Национального художественного музея Украины на сегодня насчитывают около 40000 экспонатов, среди которых — шедевры украинской и зарубежной живописи, скульптуры и графики со времен Киевской Руси до сегодняшнего дня.
Адрес музея: Михаила Грушевского, 6
График работы: в воскресенье с 10:00 до 18:00
Попасть в музей можно через служебный вход, расположенный с тыльной стороны здания.< /p>
Для посещения мероприятий нужно иметь COVID-сертификат о полной вакцинации, или ПЦР-тест (действительный 72 часа). Правила действующие для лиц в возрасте от 18 лет.
Напомним, с 10 ноября из-за реставрационных работ закрыли первый зал постоянной экспозиции первого этажа музея.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»