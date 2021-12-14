Сегодня в Киевсовете обсудят изменения в Положение об общественном бюджете Киева

magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в&& изменения в Положение об общественном бюджете Киева

Общественный бюджет является одним из самых популярных инструментов партисипации в Киеве

По инициативе постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей 14 стол по наработке предложений по внесению изменений в Положение об общественном бюджете города Киева.

Во время проведения круглого стола планируется рассмотреть вопрос о состоянии реализации общественного бюджета за 5 лет, а также вызовы, проблемы и эффективный опыт внедрения общественного бюджета.

«Общественный бюджет стал чрезвычайно важным элементом жизни общины города Киева, именно поэтому требует системного исследования и широкого обсуждения интересов, потребностей и предостережений всех стейкхолдеров», — отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления. , региональных и международных связей Юлия Ярмоленко.

Обсуждение начнется 14 декабря в 14:00, по адресу: ул. Крещатик, 36 (4 этаж).

Заявки для участия можно подать до 14 декабря включительно (до 10:00).
Контактное лицо: Руслана, телефон (044) 202-70-48.

Общественный бюджет как один из самых популярных инструментов партисипации в Киеве в центре внимания городской власти, которая стремится к его совершенствованию. Недавно в столице презентовали результаты исследования Общественного бюджета, а отдельная панель пятого общегородского Форума развития гражданского общества была посвящена его проблемам и перспективам.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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