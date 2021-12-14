Сегодня в Киевсовете обсудят изменения в Положение об общественном бюджете Киева
Общественный бюджет является одним из самых популярных инструментов партисипации в Киеве
По инициативе постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей 14 стол по наработке предложений по внесению изменений в Положение об общественном бюджете города Киева.
Во время проведения круглого стола планируется рассмотреть вопрос о состоянии реализации общественного бюджета за 5 лет, а также вызовы, проблемы и эффективный опыт внедрения общественного бюджета.
«Общественный бюджет стал чрезвычайно важным элементом жизни общины города Киева, именно поэтому требует системного исследования и широкого обсуждения интересов, потребностей и предостережений всех стейкхолдеров», — отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления. , региональных и международных связей Юлия Ярмоленко.
Обсуждение начнется 14 декабря в 14:00, по адресу: ул. Крещатик, 36 (4 этаж).
Заявки для участия можно подать до 14 декабря включительно (до 10:00).
Контактное лицо: Руслана, телефон (044) 202-70-48.
Общественный бюджет как один из самых популярных инструментов партисипации в Киеве в центре внимания городской власти, которая стремится к его совершенствованию. Недавно в столице презентовали результаты исследования Общественного бюджета, а отдельная панель пятого общегородского Форума развития гражданского общества была посвящена его проблемам и перспективам.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»