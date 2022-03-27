Сегодня в Киеве работают Северный и Дарницкий мосты, — КГГА
Символ столицы. Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы обеспечивают работу городской инфраструктуры в условиях войны и информируют киевлян о состоянии дел в Киеве.
Ночь против 27 марта в Киеве прошла относительно спокойно. После завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени — работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Работает коммунальный транспорт. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева 27 марта будут работать Северный и Дарницкий мосты.
Николай Поворозник призвал водителей пропускать машины «скорой» помощи и автомобили с гуманитарной помощью.
«Друзья! Берегите себя! Не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!» — сказал он.
Также горожанам предоставляются все коммунальные услуги. Круглосуточно работают аварийные бригады для устранения повреждений: 150 единиц техники и 400 работников «Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканала»
Екатерина НОВОРОННЯ, «Вечерний Киев»