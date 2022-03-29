Сегодня в Киеве работают 7 продуктовых мини-ярмарок (адреса)
29.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Продуктовые ярмарки. Фото: архив «Вечернего Киева»
Ярмарки можно посетить в пяти районах города.
Сегодня в Киеве работают 7 продуктовых мини-ярмарок (до 5-7 палаток) в пяти районах города.
Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Ярмарки будут работать по адресам:
- Голосеевский район—— ул. Лятошинского, 14, проспект Науки, 88;
- Дарницкий район — ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район— б-р Перова, 8;
- Святошинский район— ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;
- Шевченковский район — ул. Ружинская, 18.
На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.
Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок началась в 10:00.
Как сообщал «Вечерний Киев», 29 и 30 марта волонтеры компании KiwiParty подготовили супергеройскую программу для малышей. Развлечения будут проходить на станциях метро.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»