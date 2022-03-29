Сегодня в Киеве работают 7 продуктовых мини-ярмарок (адреса)

magictr | 29.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в Киеве работают 7&& -ярмарок (адреса)

Продуктовые ярмарки. Фото: архив «Вечернего Киева»

Ярмарки можно посетить в пяти районах города.

Сегодня в Киеве работают 7 продуктовых мини-ярмарок (до 5-7 палаток) в пяти районах города.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Ярмарки будут работать по адресам:

  • Голосеевский район—— ул. Лятошинского, 14, проспект Науки, 88;
  • Дарницкий район — ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровский район— б-р Перова, 8;
  • Святошинский район— ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;
  • Шевченковский район — ул. Ружинская, 18.

На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.

Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00. В Голосеевском районе работа мини-ярмарок началась в 10:00.

Как сообщал «Вечерний Киев», 29 и 30 марта волонтеры компании KiwiParty подготовили супергеройскую программу для малышей. Развлечения будут проходить на станциях метро.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr