Сегодня в Киеве открыты Северный и Дарницкий мосты, Южный мост пропускает только автобусы
Северный мост сегодня работает. Фото из открытых источников
Власти столицы традиционно рассказывают о том, как прошла ночь в столице и о работе инфраструктуры города днем, воскресенье 3 апреля.
По завершении комендантского часа город живет в режиме военного положения. Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. районах столицы. В столице работает коммунальный транспорт, аптеки, банки, заправки и зоомагазины и многие другие объекты торговли и обслуживания», — сказал Николай Поворозник.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий . Для общественного транспорта открыт Южный мост.
«Традиционно обращаюсь к водителям пропускать машины «скорой» помощи и машины гуманитарной помощи»,— подчеркнул Николай Поворозник.
«Вечерний Киев» писал, что коммунальщики столицы получили материалы (пленку) для временного закрытия окон в поврежденных обстрелами рашистов сооружениях Киева. По данным КГГА в городе повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы.