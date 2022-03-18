Сегодня в Киеве открыты Северный и Дарницкий мосты, магазины, заправки, аптеки
Жизнь столицы. Иллюстративное фото из открытых источников
О том, как прошла ночь в столице и какая инфраструктура сегодня работает в городе сообщили в Киевской городской администрации.
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, ночь на 18 марта прошла спокойно. После завершения комендантского часа город продолжает жить в режиме военного времени.
Поворозник сообщил, что работает инфраструктура города, предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины и другие заведения. Постепенно возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки.
Всю информацию можно узнать на официальных ресурсах городских властей и в приложении «Киев цифровой». Для сопряжения левого и правого берега работают Северный и Дарницкий мосты.
«Традиционно обращаюсь к водителям — пропускайте машины «скорой» помощи и автомобили с гуманитарным грузом», — отметил первый заместитель председателя КГГА.
< Киев продолжает накапливать и передавать пострадавшим городам гуманитарную помощь. Речь идет как о пригороде столицы, так и о больших городах. Это продукты питания, лекарства и одежда, другие товары первой необходимости.
«Друзья, враг не планирует останавливаться. Всем нужно быть очень осторожными. Поэтому призываю не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа, помогать тем, кто рядом. Итого победим! Слава Украине!» — призвал Николай Поворозник.
С сегодняшнего дня, 18 марта, дизтопливо в Украине будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин — более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»