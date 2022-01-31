Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

magictr | 31.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Сь Киеве ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

Температура воздуха в понедельник около 0 градусов. Фото: Александр Галух

На этой неделе киевлян ожидают умеренные морозы, гололедица и ветер.

Небольшой мокрый снег будет идти только сегодня днем, 31 января. В последствии осадки маловероятны. В Укргидрометцентре предупреждают, что в понедельник в Киеве и области будет дуть сильный западный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. Кроме того, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Температура воздуха днем ​​около 0 градусов.

Во вторник и среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут до 7 градусов мороза, а днем ​​от 0 до -2. Дунет западный, а затем юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду.

Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

в Киеве похолодает. Днем уже будет до 4 градусов мороза. А ночью на пятницу, 4 февраля до-11. В последний день рабочей недели столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов мороза.

Такого сильного снегопада, который покрыл столицу в минувшее воскресенье, на этой неделе не предполагается. Вчера с последствиями непогоды на дорогах Киева боролись 358 спецмашин.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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