Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица
Температура воздуха в понедельник около 0 градусов. Фото: Александр Галух
На этой неделе киевлян ожидают умеренные морозы, гололедица и ветер.
Небольшой мокрый снег будет идти только сегодня днем, 31 января. В последствии осадки маловероятны. В Укргидрометцентре предупреждают, что в понедельник в Киеве и области будет дуть сильный западный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. Кроме того, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Температура воздуха днем около 0 градусов.
Во вторник и среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут до 7 градусов мороза, а днем от 0 до -2. Дунет западный, а затем юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
в Киеве похолодает. Днем уже будет до 4 градусов мороза. А ночью на пятницу, 4 февраля до-11. В последний день рабочей недели столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов мороза.
Такого сильного снегопада, который покрыл столицу в минувшее воскресенье, на этой неделе не предполагается. Вчера с последствиями непогоды на дорогах Киева боролись 358 спецмашин.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»