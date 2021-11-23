Сегодня в Киеве ограничат вход на трех станциях метро
На НСК «Олимпийский» будут играть «Динамо» и «Бавария». Фото: Борис Корпусенко
23 ноября через футбольный матч возможны изменения в работе станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
На НСК «Олимпийский» в 19:45 стартует футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Бавария» (Мюнхен). В этой связи возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Да, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции «Олимпийская» на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций, объясняют в. . Перевозчики извиняются за неудобства, а также призывают пассажиров соблюдать масочный режим.
Напомним, цены на проезд в транспорте Киева не будут повышать до конца отопительного сезона.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»