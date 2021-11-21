Сегодня в Киеве немного утихнет ветер

magictr | 21.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в Киеве/Киев немного утихнет ветер

Ветер уменьшится, но сильные порывы останутся. Фото: Михаил Марков

Синоптики обещают в течение дня нехолодную погоду, но ветер еще будет порывистым.

21 ноября в Киеве ветер, который вчера наделал много бед в городе и области, немного утихнет. Впрочем, синоптик Наталья Диденко предупреждает, что порывы еще останутся.

Дождь и мокрый снег в воскресенье маловероятны, разве что в северных районах Киевщины.

Сегодня в октябре. дневная температура воздуха будет держаться около +10°C. «Кто ужинает на Майдан, как всегда с 2004 года, — без осадков, ветрено, нехолодно, в пределах +8 градусов», — отмечает Наталья Диденко.

Напомним, что вчера по Киеву были сильные порывы ветра, из-за чего синоптики предупредили об И уровне опасности — желтый.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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