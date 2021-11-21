Сегодня в Киеве немного утихнет ветер
Ветер уменьшится, но сильные порывы останутся. Фото: Михаил Марков
Синоптики обещают в течение дня нехолодную погоду, но ветер еще будет порывистым.
21 ноября в Киеве ветер, который вчера наделал много бед в городе и области, немного утихнет. Впрочем, синоптик Наталья Диденко предупреждает, что порывы еще останутся.
Дождь и мокрый снег в воскресенье маловероятны, разве что в северных районах Киевщины.
Сегодня в октябре. дневная температура воздуха будет держаться около +10°C. «Кто ужинает на Майдан, как всегда с 2004 года, — без осадков, ветрено, нехолодно, в пределах +8 градусов», — отмечает Наталья Диденко.
Напомним, что вчера по Киеву были сильные порывы ветра, из-за чего синоптики предупредили об И уровне опасности — желтый.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»