Сегодня в Киеве можно бесплатно насладиться шедеврами искусства
В двух столичных музеев — день открытых дверей. Фото: Музей Ханенко
В первую среду месяца киевляне и гости города смогут бесплатно увидеть коллекции ведущих столичных музеев искусства. До 14:00 вход свободен в постоянную экспозицию Национального музея «Киевская картинная галерея», которая знакомит с иконами 13–17 веков и произведениями выдающихся художников 18–20 столетий, до 17:00 – и Древнего мира в Украине.
Национальный музей «Киевская картинная галерея» — один из самых значительных сборников изобразительного искусства Украины.Коллекция насчитывает более 13 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. В музее экспонируют неоценимую коллекцию икон 13–17 веков, сборник произведений художников 18–20 веков: Д. Левицкого, В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Айвазовского, П. Федотова, М. Ге, И. Крамского, И. Шиши , И. Репина, В. Верещагина, Б. Кустодиева, М. Нестерова, М. Врубеля и др. Своих первых посетителей Киевская картинная галерея приняла в ноябре 1922 года. Основу коллекции составили достопримечательности, которые в основном принадлежали русской художественной школе. Это произведения из личных коллекций семей Терещенко, Ханенко, а также Оскара Гансена, сосредоточенные после национализации в специальном Музейном фонде. В этом году музей празднует 100-летие.
В первую среду месяца желающие могут бесплатно посетить постоянную экспозицию музея с 10:00 до 14:00.
Вход на временные выставки платный .
Адрес музея: ул. Терещенковская, 9
Не забывайте о собственной безопасности: пожалуйста, не снимайте маску в течение всего визита и используйте санитайзеры (они находятся у входа, гардероба и в санитарной комнате), а также держите дистанцию 1,5 м. Если в залах будет находиться максимальное попросить подождать своей очереди. » alt=»Сегодня в Киеве можно бесплатно насладиться шедеврами искусства» />
Музей Ханенко (полное название: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвара Ханенко) — главный музей мирового искусства в Украине, представляющий самые значительные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине. «Сердцем» музея является художественное собрание Богдана и Варвары Ханенко — выдающихся украинских коллекционеров и благотворителей конца 19 — начала 20 века.
Сегодня коллекция музея включает оригинальные произведения живописи европейских мастеров, таких как: Питера Пауля Рубенса, Джентиле Беллини, Хуана Сурбарана, Жака-Луи Давида, Франсуа Буше. Ценными являются сборники скульптуры и прикладного искусства Европы. Редкие образцы представлены в коллекциях красного и прикладного искусства Ирана, Тибета, Китая и Японии, в небольших сборниках искусства Древней Греции и Рима, Древнего Египта. В целом фонды Музея Ханенко включают более 25000 предметов. Около 1000 избранных артефактов экспонируется постоянно.
Также в музее открыты две временные экспозиции
«Бамбук в сердце: китайская живопись и каллиграфия»
На выставке вы увидите работы трех современных художниц — Ксении Ван, Стеллы Недбаевской и Шаотин. Можем утверждать, что образы для изображения они выбирали с такой же любовью и сосредоточенностью, как это делал Вэнь Тон почти тысячу лет назад. Художницы работают в традиционных китайских жанрах и техниках: живопись в стилях «старанная кисть» и «описание идеи», каллиграфия на бумаге и каменных печатях. Все три автора сейчас живут в Украине, но учатся у носителей традиции в Китае и за его пределами. Выставка продлится до 23 января. jpg» alt=»Сегодня в Киеве можно бесплатно насладиться шедеврами искусства» />
«Код Дюрера»
В 2021 году отмечается 550-летие со дня рождения немецкого живописца и графика Альбрехта Дюрера. Музей Ханенко присоединяющегося к празднованиям и впервые экспонирует все гравюры знаменитого мастера из своей коллекции.
На выставке представлены 11 произведений мастера. Работы относятся к разным этапам его творчества, охватывают разнообразные темы, выполненные в трех техниках: гравюра на дереве, гравюра на меди и офорт. Выставка знакомит с отдельными произведениями как его непосредственных учеников, так и художников, которые развивали его темы, использовали иконографические типы и технические находки. Среди них — шедевры Зебальда Бехама, Ганса Бальдунга Грина, Альбрехта Альтдорфера, Вольганга Губера и Лукаса Кранаха Младшего. Значительная часть изображений экспонируется впервые. Выставка открыта до 27 февраля.
Вход свободный в течение дня — музей работает с 10:30 до 17:30 (кассы до 17:00).
Адрес музея: ул. Терещенковская 15-17
Посетить музеи возможно по наличию: сертификата о полной вакцинации (бумажной с мокрой печатью больницы или в приложении Действие), отрицательного ПЦР-теста (действительный 72 часа) или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2; справки о выздоровлении от Covid-19 (действительна 180 суток с момента получения положительного ПЦР-теста). Соблюдение маскового режима для всех является обязательным. Правила по наличию документов распространяются только на совершеннолетних. >