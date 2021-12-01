Сегодня в Киеве можно бесплатно насладиться шедеврами европейского и азиатского искусства
Музей презентует самые значительные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине. Фото: Музей Ханенко
1 декабря в Музее Ханенко — день открытых дверей.
Музей Ханенко (полное название: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвара Ханенко) — главный музей мирового искусства в Украине, представляющий самые значительные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине. «Сердцем» музея является художественное собрание Богдана и Варвары Ханенко — выдающихся украинских коллекционеров и благотворителей конца 19 — начала 20 века.
Парадная лестница музея. Фото: Н. Андреев
Одним из двух основных зданий музея является особняк семьи Ханенко, уникальный памятник истории и архитектуры. Возведенный в конце 19 века этот дом-дворец сохраняет неповторимую ауру истории. Его фасад и интерьеры оформлены в стиле «историзм» с использованием художественных черт готики, Ренессанса, барокко, рококо. Второе здание музея, расположенное рядом, до 1919 года принадлежало семье Сахновских, родственников Ханенко. Теперь в этом доме размещена постоянная экспозиция искусства Азии.
Сегодня коллекция музея включает оригинальные произведения живописи европейских мастеров, таких как: Питера Пауля Рубенса, Джентиле Беллини, Хуана Сурбарана, Жака-Луи Давида, Франсуа Буше. Ценными являются сборники скульптуры и прикладного искусства Европы. Редкие образцы представлены в коллекциях красного и прикладного искусства Ирана, Тибета, Китая и Японии, в небольших сборниках искусства Древней Греции и Рима, Древнего Египта. В целом фонды Музея Ханенко включают более 25000 предметов. Около 1000 избранных артефактов экспонируется постоянно. -mistectva-0da861c.jpg» alt=»Сегодня в Киеве можно бесплатно насладиться шедеврами европейского и азиатского искусства» />
К выставке «Просвещение» изготовили музейную сувенирную продукцию. Фото: Музей Ханенко
Кроме основной экспозиции, сейчас в музее открыта выставка «Просвещение: ум и чувства», посвященная искусству 18-го века.Идеей выставки стало не противопоставление разума чувством, а демонстрация их неразрывного единства в мировоззрении эпохи Просвещения. 32 гравюры, 35 изделий из фарфора, образцы текстиля, миниатюрная живопись, скульптура, изделия из китайского фарфора, лака и слоновой кости разместятся в двух выставочных залах. Из них значительное количество будет экспонироваться впервые. Экспозицию дополняют старопечатные из фондов научной библиотеки музея — художественные и научные издания 18-го века. Изюминкой выставки станут минералы и ископаемый аммонит в возрасте 100 млн лет, предоставленные для экспонирования Геологическим музеем при Институте геологии КНУ им. Т.Г. Шевченко.
Вход свободный в течение дня — музей работает с 10:30 до 17:30 (кассы до 17:00).
Адрес музея: ул. Терещенковская 15-17
Посетить музей возможно по наличию:
⁃ сертификата о полной вакцинации (бумажной с мокрой печатью больницы или в приложении Действие)
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⁃ отрицательного ПЦР-теста (действительный 72 часа) или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2;
⁃ справки об выздоровлении от Covid-19 (действительна 180 суток с момента получения положительного ПЦР-теста).
Соблюдение маскового режима для всех является обязательным. Правила о наличии документов распространяются только на совершеннолетних.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»