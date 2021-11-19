Сегодня в Киеве будет дождь, а на выходных потеплеет
Киевлянам советуют взять с собой зонты и одеться потеплее. Фото: Борис Корпусенко
В пятницу, 19 ноября, в Киеве весь день ожидается пасмурная погода и дождь, местами ливень. А 20 и 21 ноября столбик термометра поднимется на пару градусов.
Днем ожидается температура до +6°. В течение дня пойдет дождь, иногда сильный. Добавит прохлады западный ветер, скорость которого будет достигать 4,3—6,3 м/с.
С такой погодой встретят свой профессиональный праздник работники гидрометеорологической службы.
Также сегодня, 19 ноября, произойдет самое продолжительное за последние 600 лет частичное лунное затмение. Оно начнется в 11:02 по киевскому времени и продлится 3 часа 28 минут.
20-21 ноября станет теплее на пару градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажным, с осадками, ветер. p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»