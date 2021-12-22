Сегодня в художественном арсенале день свободного посещения: что посмотреть
Выставочный проект знакомит с украинским футуризмом. Фото автора
До 20:00 все желающие могут посетить выставку «Футуромарение» бесплатно. В девяти залах Старого арсенала вы найдете почти полтысячи экспонатов, знакомящих с украинским футуризмом. Это и знаковые, и малоизвестные произведения из 19 государственных учреждений культуры и 8 частных коллекций, архивные документы, фотографии, игровые и хроникальные киноленты.
Проект прослеживает путь футуризма от «инфицирования» идеями9 Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве до закрепления его в Харькове в 1920-х стараниями Михаила Семенко. unbspmisteckomu-arsenali-den-vilnogo-vidviduvannja-shhonbsppodivitisja-3986ef6.jpg» alt=»Сегодня в Художественном арсенале день свободного посещения: что посмотреть» />
Выставочный проект знакомит с украинским футуризмом. Фото автора
Экспозиция в художественном арсенале презентует наиболее радикальное видение искусств 1920-х в Украине: деструкции старой художественной формы и ее модернизации. Эксперимент и провокация, смешивание серьезного и смешного, политического и бытового — таким был путь футуризма.
Выставочный проект знакомит с украинским футуризмом. Фото автора
Выставка занимает 4 тысячи квадратных метров Художественного арсенала. Среди экспонатов — единственные сохранившиеся в Украине супрематические вышивки Нины Генке-Меллер, а также произведения Давида Бурлюка, Вадима Меллера, Александра Богомазова, Марии Синяковой, Бориса Косарева, Сандро Фазини, Василия Ермилова, кинокамера и фильма Евгений. На выставке зрители также увидят реконструкцию сцены из спектакля Игоря Терентьева «Дивак», нереализованного футуристического архитектурного проекта Театра массового музыкального действа в Харькове, мультимедийную инсталляцию «Поэзомалярство» на стихи Михаила Семенко.
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Выставка длится до 30 января.
Адрес: ул. Лаврская, 10-12
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»