Сегодня в центре столицы пройдет факельный марш
01.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Марш традиционно состоится к дню рождения Степана Бандеры. Фото из архива
1 января 2022 года в Киеве состоится ежегодный традиционный Марш ко Дню рождения Проводника и вдохновителя украинцев— Степана Бандеры.
Сбор участников шествия начнется в 17:00 у Тарас ятника Кобзарю.
Маршрут ходьбы: ул. Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — ул. Крещатик — Майдан Незалежности.
«Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинский должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, и уважение к нашим Героям — это то, что нас объединяет», — отмечают организаторы.
Смотрите, как прошло факельное шествие в 2019 году.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»