Сегодня транспорт пропускают Северный и Дарницкий мосты, ночь в Киеве прошла спокойно.
Северный мост. Фото из открытых источников
Ночь против 6 марта в Киеве прошла спокойно. Ситуация в городе сложная, но контролируемая.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что около 7 часов утра закончился комендантский час, начали работу магазины, где можно купить товары первой необходимости. Работают также аптеки, зоомагазины, зооаптеки.
Он напомнил, что для сообщения между правым и левым берегом функционируют два моста — это Северный и Дарницкий. Все водители столицы должны избегать полосы общественного транспорта, пропускать машины «вредной» и машины с гуманитарной помощью.
«В городе продолжает работать Гуманитарный штаб. Мы продолжаем накапливать запасы продуктов — на сегодняшний день также нужны волонтеры. Кроме того, нужны волонтеры-фармацевты для работы с партиями медикаментов, которые поступают в Киев» — подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.
Для того чтобы стать волонтером гуманитарного штаба нужно заполнить форму для волонтеров.
Карта Гуманитарных штабов — https://cutt.ly/0AjSQya
Напоминаем, что городские власти также призывают сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к медикаментам. Для этого бизнеса также нужно обратиться в гуманитарный штаб.
Жителям рекомендуют без необходимости не покидать дома или не отходить от на значительное расстояние. По первым сигналам тревоги — спускаться в укрытие.
«Посмотрите, возможно кому-то рядом с вами нужна помощь. Оборачиваемся! Слава Украине!» — сказал Николай Поворозник.
Украинская армия ведет оборонные операции по всем направлениям. Оккупанты несут потери в технике и личном составе. Противник деморализован.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»