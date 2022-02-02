Сегодня свободный вход в два столичных музея.
Почитателей искусства приглашают на день открытых дверей. Фото: Киевская картинная галерея
В первую среду месяца киевляне и гости города смогут бесплатно увидеть коллекции ведущих столичных музеев искусства.
Да, сегодня, 2 февраля, вход свободен вНациональный музей искусств имени Богдана и Варвара Ханенко (ул. Терещенковская 15-17). Этот музей представляет самые значительные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине. В целом фонды включают более 25000 предметов, около 1000 выбранных артефактов экспонируется постоянно. Из знаковых — это сборник древнейших византийских «синайских» икон VI-VII века, оригинальные произведения живописи европейских мастеров, сборники скульптуры и прикладного искусства из многих стран мира.
Музей работает с 10:30 до 17:30, кассы — до 17:00. Также посетителей предупреждают, что завтра, 3 февраля, в музее Ханенко — санитарный день, заведение будет работать с 10:30 до 14:00, кассы — до 13:30.
Также сегодня откроют для свободного посещения основную экспозицию Национального музея «Киевская картинная галерея» (ул. Терещенковская 9). Его коллекция насчитывает более 13 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. В музее экспонируют неоценимую коллекцию икон XIII-XVII века, сборник произведений художников XVIII-XX века.
Увидеть бесплатно постоянную экспозицию музея можно сегодня с 10:00 до 14:00. Вход на временные выставки платный. Музей работает с 10:00 до 17:45, касса— до 17:00.
В обоих музеях посетителям напоминают о масочном режиме и ограничении по количеству людей в залах: если там будет находиться максимальное количество людей, то могут попросить подождать своей очереди.
Напомним, что в феврале в Киеве проводят бесплатные экскурсии, посвященные Революции Достоинства.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»