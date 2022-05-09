Сегодня столичные ЦНАПы будут обслуживать граждан только при экстренной необходимости
09.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
Иллюстративное фото из открытых источников
Сегодня, 9 мая, ЦНАПы столицы работают, но посетителей призывали приходить в другой день.
Центр предоставления административных услуг города Киева сообщил, что 9 мая все ЦНАПы города Киева работают в очередном режиме с 09:00 до 17:00. Но посетителей призывают запланировать визит на другой день. Пользоваться услугами ЦНАП 9 мая просят только в случае экстренной необходимости.
Сall-центр будет работать в усиленном режиме. Актуальную информацию о готовности и оформлении паспортных документов, планировании визита и записи на конкретный час в ЦНАП и т.п. можно получить по телефонам горячей линии: 202-60-38, 202-60-39.
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