Сегодня последний день главной елки в столице
Локацию начнут демонтировать в понедельник
Праздничная локация на Софиевской площади, где расположена главная елка страны, завершает работу. Сегодня киевляне и гости города могут в последний раз полюбоваться елкой, посетить праздничную ярмарку, каток, карусель и футболки.
Завтра, 17 января, начнется демонтаж локации.
Тема главной праздничной локации на Софии – Дивонич, когда родился Иисус Христос. К ярмарочному городку ведут четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому расположен каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений. Также на площади расположена теплая арт-зона для отдыха. На площади посетителей встречают праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды.
На Владимирском проезде на посетителей праздника ждет рождественская ярмарка, празднично украшенная иллюминацией, и зона фудкорта.
Основу новогоднего дерева этого года вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Главная елка высотой 31 метр сияет 10-километровой гирляндой. Украшают ее 20 тысяч игрушек красного и золотого цветов. Новогодние локации на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов будут работать до 23 января. Также сегодня еще можно посетить мультимедийную вы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»