Сегодня на утро и вечер отменили рейсы кольцевой столичной электрички
06.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Городская электричка снова «отдыхает». Фото из открытых источников
Утром и вечером 6 января отменят рейсы городской электрички по техническим причинам.
Киевпасстранс сообщил, что отменяют курсирование следующих рейсов:
06.01.22( утро)№7307,7308,7315,7316
06.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431
Перед Новым годом Киевпасстранс объявил о завершении работ по реконструкции трамвайной линии на улице Алматинской. Сейчас продолжаются последние приготовления перед полноценным запуском линии на микрорайон ДВРЗ. За несколько недель откроют трамвайную линию и возобновят движение трамваев на ДВРЗ.