Сегодня на утро и вечер отменили рейсы кольцевой столичной электрички

magictr | 06.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня на&nb отменили рейсы кольцевой столичной электрички

Городская электричка снова «отдыхает». Фото из открытых источников

Утром и вечером 6 января отменят рейсы городской электрички по техническим причинам.

Киевпасстранс сообщил, что отменяют курсирование следующих рейсов:

06.01.22( утро)№7307,7308,7315,7316

06.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431

Перед Новым годом Киевпасстранс объявил о завершении работ по реконструкции трамвайной линии на улице Алматинской. Сейчас продолжаются последние приготовления перед полноценным запуском линии на микрорайон ДВРЗ. За несколько недель откроют трамвайную линию и возобновят движение трамваев на ДВРЗ.

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