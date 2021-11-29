Сегодня на улицах Барки и Иорданской отключат воду
В Киеве продолжаются плановые отключения воды. Фото из открытых источников
В понедельник, 29 ноября, в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать холодная вода на двух столичных улицах.
Без водоснабжения останутся 12 домов на улице Василия Барки в Соломенском районе и пять — на улице Иорданской на Оболони. Об этом сообщает Киевводоканал.
Итак, 29 ноября с 08:30 до 19:00 не будет холодной воды по адресам:
- ул. В. Барки, 6/20, 8, 9/22, 5, 12, 14, 16, 18, 20/45, 25, 27, 29.
29 ноября с 09:00 до 20:00 будет отсутствовать водоснабжение в домах:
- ул. Иорданская, 18, 18а, 20, 22, 22а.
Отметим, что Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды. В случае отсутствия горячей необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго. Более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру диспетчерской службы Киевводоканала 15-81 или (044) 200-73-01.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев »