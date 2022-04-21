Сегодня метро в Киеве поедет на станцию ​​«Лесная»

magictr | 21.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня метро в Киеве пойдет ;станции «Лесная»

Иллюстративное фото из открытых источников

В КГГА напомнили, что сегодня 21 апреля, возобновлено движение на «красной» линии до станции «Лесная». На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут

По информации первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, пересадочный узел «Хрещатик»-«Майдан Незалежности» остается закрытым.

Кроме того, поезда будут проезжать без остановки следующие станции: «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Днепр», «Гидропарк», «Кловская».

«Вечерний Киев» сообщил , продолжающееся озеленение столицы. Так в Днепровском районе высадили крупномерные деревья.

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