Сегодня метро в Киеве поедет на станцию «Лесная»
21.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Иллюстративное фото из открытых источников
В КГГА напомнили, что сегодня 21 апреля, возобновлено движение на «красной» линии до станции «Лесная». На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут
По информации первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, пересадочный узел «Хрещатик»-«Майдан Незалежности» остается закрытым.
Кроме того, поезда будут проезжать без остановки следующие станции: «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Днепр», «Гидропарк», «Кловская».
«Вечерний Киев» сообщил , продолжающееся озеленение столицы. Так в Днепровском районе высадили крупномерные деревья.