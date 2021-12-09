Сегодня Киевсовет должен принять бюджет Киева на 2022 год — Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: Алексей Самсонов
Сегодня, 9 декабря, началось внеочередное пленарное заседание Киевсовета.
В повестке дня — более 300 вопросов, из которых немало неотложных, очень важных для города и киевлян.
< Но важнейшим вопросом сегодняшней сессии является рассмотрение и принятие бюджета Киева на 2022 год и утверждение проекта Программы экономического и социального развития города на 2021-2023 годы.
Открывая пленарное заседание, столичный мэр Виталий Кличко прежде всего поздравил с Днем местного самоуправления депутатов, которые более десяти лет работают в городском совете на благо киевлян и вручил им Почетные грамоты Киевского городского головы.
Затем Виталий Кличко рассказал об основных показателях проекта важнейшего финансового документа, по которому столица будет жить в течение 2022 года — Бюджета Киева.
«Мы должны принять основной финансовый документ столицы — сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал сферы, требующие особого внимания. И становился привлекательной европейской столицей», — отметил Виталий Кличко.
В проекте сметы Киева на следующий год доходов запланировано получить более 69 миллиардов гривен. В том числе субвенции и дотации из Государственного бюджета — почти 9 миллиардов.
Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из Госбюджета) запланированы в сумме почти 56 миллиардов гривен. Это — более 2,3 миллиарда больше плановых показателей в этом году. Доходы специального фонда — более 4 миллиардов гривен. Основные расходы бюджета столицы на 2022-й, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%.
В проекте Программы экономического и социального развития на 2021-2023 годы следующего года на финансирование капитальных расходов предусмотрено более 13,1 млрд гривен. Из них на капитальные вложения — более 5,8 млрд, на капитальный ремонт почти 7,3 млрд гривен. Основными направлениями социально-экономического развития столицы, по программе, являются: транспорт и транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство с финансированием почти в 7 миллиардов гривен; жилищно-коммунальное хозяйство — почти 3,4 млрд; образование— более 1,6 млрд гривен; здравоохранение— почти 482 млн грн и социальная защита и соцобеспечение— 199,5 млн грн.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»