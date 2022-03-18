Сегодня из Киева поедут два дополнительных эвакуационных рейса во Львов

magictr | 18.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня до двух эвакуационные рейсы в Львов> /></p> <p>Поезда отправляются из Дарницы. Фото: Укрзализныця </p> <p>Укрзализныця обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 18 марта.</p> <p>Поезда отправляются с вокзала Дарница (Киев):</p> <p>8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов; </p> <p>17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.</p> <p>Еще один дополнительный рейс отправляется из Киева в Хелм в 19:13.</p> <p>Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.</p> <p>Кроме этого, Укрзализныця обновила чат-бот в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages. Теперь там также можно найти актуальную информацию относительно рейсов и ответа на ключевые вопросы эвакуации.</p> <p>Напомним, с начала войны в страны Европы эвакуировали более 6 тысяч киевлян из малозащищенных категорий. Специальные эвакуационные рейсы организовали городские власти совместно с «Укрзализныцей» и Центром взаимопомощи «Спасем Украину».</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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