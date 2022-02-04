Сегодня исполняется 145 лет защитнику Михайловского собора
Барельеф известному археологу расположен по улице Трехсвятительской. Фото: Наталья Марков
Археолог и искусствовед Николай Макаренко был единственным, кто отказался подписать акт о сносе Михайловского Златоверхого монастыря, и стал жертвой сталинского террора.
Сегодня до мемориальной доски Экономические ворота на улице Трехсвятительской, возложили цветы, а в соборе отправили панихиду за смелым и выдающимся ученым.
Цветы для Макаренко
Как заметила во время фестиваля Bouquet Kyiv Stage 2021 писательница Оксана Забужко, фигура Николая Макаренко у нас мало известна и очень недооценена. Даже фотографий ученого не сохранилось. alt=»Сегодня исполняется 145 лет защитнику Михайловского собора» />
Николай Макаренко
Она рассказала апокриф, который в конце 80-х годов прошлого века ходил между киевской интеллигенцией об археологе. «Николай Макаренко, уже зная, что Михайловский не спасти, а такая же опасность есть и относительно Софийского собора, через знакомых, обратился к своему товарищу — Ромену Ролану, которого в те времена очень уважали и уважали. И, казалось бы, ходатайство французского писателя к Сталину сохранило храм, потому что он, оказалось, имеет значение и для французского народа — в нем венчалась их королева! Так Макаренко, Роллан и Анна Ярославна спасли Софию от уничтожения»,— рассказала Оксана Забужко.
Родился Николай Макаренко 4 (16 февраля) 1977 в деревне Москалевка на Сумщине. Учился в ¦Лохвицкой гимназии, а затем в Петербургской школе технического рисования барона Александра Штиглица, с 1902—1905— в Петербургском Археологическом институте.
Молодому человеку прочили блестящую карьеру. Свою деятельность начал в Эрмитаже, тесно сотрудничая с Императорской Археологической комиссией, печатался в журналах, преподавал на Высших женских архитектурных курсах, изучал художественное наследие Михаила Ломоносова и Тараса Шевченковской, 2011 г. Екатеринославской, Харьковской губерниях. В 1910 году на раскопках Великого Новгорода с Николаем Рерихом, и стал его близким другом и сотрудником.
Когда пала Российская империя он переехал в Киев и в 1918 году получил гражданство Украинской народной республики. В составе Софийской комиссии и Археологического Комитета исследовал Софийский собор, достопримечательности Киевского государства, Киево-Печерской лавры, Михайловского Златоверхого собора. Участвовал в археологических раскопках Ольвии, Спасского собора в Чернигове, Крейдищанского комплекса близ Сум, Мариупольского могильника. Совершал раскопки памятников трипольской культуры на Киевщине, а в Киеве Десяти — на месте. В 1920 — 1925 годов— директор музея, открывшийся на основе уникального сборника Ханенко.