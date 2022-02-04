Сегодня исполняется 145 лет защитнику Михайловского собора

magictr | 04.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня собора

Барельеф известному археологу расположен по улице Трехсвятительской. Фото: Наталья Марков

Археолог и искусствовед Николай Макаренко был единственным, кто отказался подписать акт о сносе Михайловского Златоверхого монастыря, и стал жертвой сталинского террора.

Сегодня до мемориальной доски Экономические ворота на улице Трехсвятительской, возложили цветы, а в соборе отправили панихиду за смелым и выдающимся ученым.

Сегодня исполняется 145 лет защитнику Михайловского собора

Цветы для Макаренко

Как заметила во время фестиваля Bouquet Kyiv Stage 2021 писательница Оксана Забужко, фигура Николая Макаренко у нас мало известна и очень недооценена. Даже фотографий ученого не сохранилось. alt=»Сегодня исполняется 145 лет защитнику Михайловского собора» />

Николай Макаренко

Она рассказала апокриф, который в конце 80-х годов прошлого века ходил между киевской интеллигенцией об археологе. «Николай Макаренко, уже зная, что Михайловский не спасти, а такая же опасность есть и относительно Софийского собора, через знакомых, обратился к своему товарищу — Ромену Ролану, которого в те времена очень уважали и уважали. И, казалось бы, ходатайство французского писателя к Сталину сохранило храм, потому что он, оказалось, имеет значение и для французского народа — в нем венчалась их королева! Так Макаренко, Роллан и Анна Ярославна спасли Софию от уничтожения»,— рассказала Оксана Забужко.

Родился Николай Макаренко 4 (16 февраля) 1977 в деревне Москалевка на Сумщине. Учился в ¦Лохвицкой гимназии, а затем в Петербургской школе технического рисования барона Александра Штиглица, с 1902—1905— в Петербургском Археологическом институте.

Молодому человеку прочили блестящую карьеру. Свою деятельность начал в Эрмитаже, тесно сотрудничая с Императорской Археологической комиссией, печатался в журналах, преподавал на Высших женских архитектурных курсах, изучал художественное наследие Михаила Ломоносова и Тараса Шевченковской, 2011 г. Екатеринославской, Харьковской губерниях. В 1910 году на раскопках Великого Новгорода с Николаем Рерихом, и стал его близким другом и сотрудником.

Когда пала Российская империя он переехал в Киев и в 1918 году получил гражданство Украинской народной республики. В составе Софийской комиссии и Археологического Комитета исследовал Софийский собор, достопримечательности Киевского государства, Киево-Печерской лавры, Михайловского Златоверхого собора. Участвовал в археологических раскопках Ольвии, Спасского собора в Чернигове, Крейдищанского комплекса близ Сум, Мариупольского могильника. Совершал раскопки памятников трипольской культуры на Киевщине, а в Киеве Десяти — на месте. В 1920 — 1925 годов— директор музея, открывшийся на основе уникального сборника Ханенко.

Сегодня соблюдается ></p> <p>Михайловский Златоверхий собор. Фото начала ХХ века</p> <p>В 1934 году Николая Макаренко арестовали по обвинению участия в контрреволюционной деятельности (хотя, все понимали, что за отказ подписать акт о сносе Михайловского Златоверхого собора). Археолог категорически не соглашался с выводом писателя Александра Довженко, который одним из первых заявлял, что «Михайловский монастырь попросится «уйти», он отжил свой век. Совершенно недопустимо даже думать, что эти стены кому-то нужны». На месте стен, которые стояли еще с двенадцатого века, планировали построить гигантский памятник Ленину и комплекс правительственных сооружений. Макаренко даже обратился с телеграммой к Иосифу Сталину с объяснением, почему Михайловский нужно сохранить.</p> <p>Ученого сослали на три года в Казань, где он преподавал в художественном техникуме, был консультантом Центрального музея. 1936, после повторного ареста, его осудили еще на три года и отправили в Томскую исправительно-трудовую колонию № 2. 15 декабря 1937 года ученого третий раз арестовали и постановлением «тройки» НКВД Место захоронения до сих пор неизвестно… Посмертно его трижды реабилитировать — по каждому делу. В январе 1989 — это сделал самый высокий коллегиальный орган государственной власти в СССР — Президиум Верховного Совета СССР. -145nbsprokiv-zahisniku-mihajlivskogo-soboru-108d10f.jpg» alt=»Сегодня исполняется 145 лет защитнику Михайловского собора» /></p> <p>Мемориальная доска на Экономических воротах. Фото: Наталья Марков</p> <p>В 1997 году на Экономических воротах Свято-Михайловского монастыря ПЦУ установлена ​​мемориальная доска с барельефом Макаренко, скульптор Юрий Багалика.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong> </p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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