«Сегодня ели йоркширский терьер». Российские кафиры жалуются, что не имеют пищи
СБУ перехватила новый разговор захватчиков.
Фото из сообщений ГУР Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Из-за проблем с обеспечением российские кафиры снова начали есть собак. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которую перехватила СБУ.
Детали и комментарии:«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», — пишет своему знакомому рашист, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонщины. По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты «просто не могут доставить». «Это резко контрастирует с победной картинкой, которую транслируют на российском телевидении. Так что на удивленную ремарку друга, что у них СМИ «рисуют только победы», отвечает просто: «Пусть сюда идут и рисуют». И чтобы разжиться продуктами, оккупант просит одолжить денег … Однако их не так легко нарисовать, как победы в телевизоре», — отмечает СБУ.
По данным Службы безопасности, в конце мая истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение «спецоперации». Поэтому российские контрактники, въехавшие в Украину в феврале, имеют основания законно покинуть службу. И многие захватчики готовы это сделать, свидетельствуют многочисленные разговоры кафиров, которые перехватывает СБУ. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. выбираться… Буду искать что-нибудь на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?» — говорит рашист со своим другом из России. Но найти новых желающих воевать — сложно. Поэтому командование России пытается удержать хоть этих солдат на передовой. «Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволится. заметил российский оккупант. Читайте также: Оккупанты закрепляются в Лимане и окрестностях Северодонецка. Контрнаступление ВСУ в Херсонской области сломал планы врага
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты мобилизованных в ряды российской армии. От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины отказываются становиться «пушечным мясом». Готовятся акции протеста призывников и их дружин против власти самопровозглашенных псевдогосударственных формирований. «Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими. «Военный прокуратор» разогнал недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах «армии» ОРДЛО тысячи людей составили оружие; рассказала в Facebook омбудсменка Людмила Денисова.