Сегодня для столичных хозяев будут колядовать на Михайловской площади
Киевская Коляда будет традиционно приветствовать киевлян и гостей города. фото: Киевская Коляда
7 января празднуют Рождество Православная Церковь Украины, греко-католические и протестантские общины. Киевская Коляда будет традиционно приветствовать киевлян и гостей города с Рождеством Христовым народными колядками и поздравлениями на Михайловской площади города Киева.
«Киевская коляда» — это сообщество людей, которые не только поют колядки. А родные этих людей, которые приходят послушать, или болеющие и приобщаются не пением, а иным образом. Это сообщество, которое не доходит до дверей или окон с известием о Рождении Сына Божьего. В мегаполисе колядникам все труднее приносить хорошую новость в дом.
«В условиях города мы приглашаем всех хозяев выходить на большую площадь. Там мы им поздравляем так, как были бы в их доме, а они несут это благословение каждый к себе домой», — отмечает лидер коллектива «Киевская коляда» Оксана Собко. Группа собрала киевлян, которые умеют и любят колядовать. Участники пытаются сохранить украинскую этническую традицию и самобытность.
Начало колядования в 12:00, продолжительность — ориентировочно час.
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< p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»