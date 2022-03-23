Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи: фото

magictr | 23.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи : фото

Сотрудники киевского Гарнизона пожарно-спасательной службы поженились в один день. Фото: Главное управление ГСЧС в г. Киеве

Сотрудники киевского Гарнизона пожарно-спасательной службы решили не переносить свадьбу на время «после войны».

Несмотря на то, что сегодня утром было очень много тревожных вызовов, связанных с вражескими обстрелами жилых кварталов столицы, несмотря на усталость, спасатели приняли супружеские присяги.

Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи: фото

Будущее — это семья, ради которой совершаются подвиги. Фото: Главное управление ГСЧС в г. Киеве

Родилось аж 4 семьи. Это Сергей Ткаченко, начальник автомобильной группы автотранспортной части отряда технической службы и его девушка Анастасия, Валерий Боженко начальник караула 10-ДПРЧ и его девушка Илона, Александр Кравчук, начальник караула 10-ДПРЧ и его девушка Инна, а также Алексей -ДПРЧ и его девушка Анна.

Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи : фото

Родилось аж 4 семьи. Фото: Главное управление ГСЧС в г. Киеве. =»Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи: фото» />

Родилось аж 4 семьи. Фото: Главное управление ГСЧС в г. Киеве. =»Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи: фото» />

Родилось аж 4 семьи. Фото: Главное управление ГСЧС в г. Киеве

Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи: фото

Родилось аж 4 семьи. Фото: Главное управление ГСЧС в г. Киеве

Молодожены не колеблясь и не дожидаясь подходящих моментов, решили жениться и создать новые украинские семьи.

Сегодня четверо столичных спасателей создали новые семьи: фото

Молодоженов поздравили коллеги. Фото: Главное управление ГСЧС в г. Киеве

Сергей и Анастасия, Валерий и Илона, Александр и Инна, Алексей и Анна скрепили подписями свои союзы и одели обручальные кольца друг другу. Приглашенные гости поздравили молодоженов и пожелали им счастья, много лет совместной супружеской жизни, детишек и, пожалуй, самое главное, что можно сегодня пожелать — мирного неба над головой. Во время войны влюбленных не останавливается даже в скайпе с волонтеркой.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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