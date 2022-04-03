Сегодня 87 лет исполнилось Дарницкому району столицы

magictr | 03.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня 87  столицы

Дарницкий район образован 3 апреля 1935 года. Фото из архива «Вечернего Киева»

3 апреля 1935 года родился Дарницкий район, обладающий обширной и героической историей дарничан, выстоявших в бурные годы Великой Отечественной войны, отстроили разрушенное Левобережье и>>. История Дарницы уходит в глубину тысячелетий. Так, в пределах Никольской слободки, около озера Святище, еще в IV-III тысячелетиях до н. е. существовали неолитические поселения, а в III-II тысячелетиях до н. е. здесь проживали представители зарубецкой культуры.

Происхождение названия Дарница точно неизвестно, вероятно от слова «дар». По версии исследователя А. Железного, название поселения происходит от названия реки Дарница. В некоторых тюркских языках понятие «река» выражено словом «дариа» (Аму-Дарья— Мать река).

На землях, принадлежавших киевскому Пустынно-Никольскому монастырю справа от железной дороги, в 1896 году возник дачный поселок Новая Дарница (в отличие от Старой Дарницы — более древней части). Там 43 человека взяли в аренду 80 участков площадью около 800 кв. саженей каждая. Со временем здесь проложили 12 широких, прямых улиц. В то время это была сухая, здоровая местность, с песчаной почвой и великолепным большим лесом. 1897 застроено 40 участков, 1898 — почти 60, в этом же году нарезали еще 80 участков. Сообщение с городом осуществлялось дачными поездами. Купались дачники или в купалях, или в Днепре, к которому ходили специальные дачные поезда. В поселке появились церковь св. Феодосия (разрушена в 1950-х гг.), аптека, почта, буфет, телефон, парк, железнодорожный театр и т.д. По данным 1909 года, в поселке насчитывалось 134 дачных участка. Рост поселка и построение железной дороги Киев—Полтава (введенная в эксплуатацию в 1902 году) привели к изменениям в железнодорожном хозяйстве. С 15 июня 1896 Дарница Новая — пункт остановки для поездов. В 1900 году закончено строительство вокзала, а в 1915 году участок участок ст. Дарница — Киев II стала железнодорожным узлом.

Сегодня 87 летний район ></p> <p>В 1900 году на Дарнице завершили строительство вокзала. Фото из открытых источников</p> <p>Превращение Дарницы в большой промышленный район Киева произошло в годы довоенных пятилеток, когда был построен Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ), Рембазу № 7, завод «Вулкан» (Регенератно-резиновый завод), Химфармзавод, Дарницкий шелковый комбинат, комбинат Лесохимкомбинат, Авторемзавод и другие предприятия, в целом — до 20. Накануне Второй Мировой войны в Старой и Новой Дарнице проживало 75—85 тыс. жителей в 18 населенных пунктах. В административном отношении они до 1903 года входили в Черниговскую губернию. И только в 1923 году были включены в Броварской р-н Киевского округа. А в 1927 году их окончательно присоединены к городу Киеву.</p> <p>В 1935 году образован Дарницкий район города, в состав которого включено 18 населенных пунктов левобережья. Во время Второй Мировой войны Дарница была полностью разрушена. На киевском левобережье существуют Дарницкий район, озеро Дарницкое, бульвар Дарницкий, улица Ново-Дарницкая, ДВРЗ, железнодорожная станция «Дарница», станция метрополитена «Дарница», Дарницкий рынок.</p> <ul> <li>На сегодняшний день Дарницкий район является одним из крупнейших в Киеве по численности населения и площади территории. Имеет площадь 133,63 кв. км(16% территории Киева). Численность населения района 339299 человек (по состоянию на 1 ноября 2017 года). Кортоны современного Дарницкого района в нынешнем виде были утверждены в 2001 году. Район граничит с Голосеевским и Днепровским районами Киева и Бориспольским районом Киевской области.</li> <li>К составу Дарницкого района входят массивы — Харьковский, Осокорки, Позняки, Новая Дарница, Рембаза и Бортничи.</li> <p> <img class=

В 1935 году образован Дарницкий район города. Фото из открытых источников

«81 год спустя, враг снова ступил на украинскую землю, уничтожая города и убивая наших детей… Нет оправдания этой страшной агрессии захватчика! Поэтому мы будем биться до последней капли крови и защищать каждый клочок носящей Богом данной земли! Дарница не покажется! Киев устоит! Украина победит!»,— отметили в Дарницкой РГА.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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