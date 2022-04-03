Сегодня 87 лет исполнилось Дарницкому району столицы
Дарницкий район образован 3 апреля 1935 года. Фото из архива «Вечернего Киева»
3 апреля 1935 года родился Дарницкий район, обладающий обширной и героической историей дарничан, выстоявших в бурные годы Великой Отечественной войны, отстроили разрушенное Левобережье и>>. История Дарницы уходит в глубину тысячелетий. Так, в пределах Никольской слободки, около озера Святище, еще в IV-III тысячелетиях до н. е. существовали неолитические поселения, а в III-II тысячелетиях до н. е. здесь проживали представители зарубецкой культуры.
Происхождение названия Дарница точно неизвестно, вероятно от слова «дар». По версии исследователя А. Железного, название поселения происходит от названия реки Дарница. В некоторых тюркских языках понятие «река» выражено словом «дариа» (Аму-Дарья— Мать река).
На землях, принадлежавших киевскому Пустынно-Никольскому монастырю справа от железной дороги, в 1896 году возник дачный поселок Новая Дарница (в отличие от Старой Дарницы — более древней части). Там 43 человека взяли в аренду 80 участков площадью около 800 кв. саженей каждая. Со временем здесь проложили 12 широких, прямых улиц. В то время это была сухая, здоровая местность, с песчаной почвой и великолепным большим лесом. 1897 застроено 40 участков, 1898 — почти 60, в этом же году нарезали еще 80 участков. Сообщение с городом осуществлялось дачными поездами. Купались дачники или в купалях, или в Днепре, к которому ходили специальные дачные поезда. В поселке появились церковь св. Феодосия (разрушена в 1950-х гг.), аптека, почта, буфет, телефон, парк, железнодорожный театр и т.д. По данным 1909 года, в поселке насчитывалось 134 дачных участка. Рост поселка и построение железной дороги Киев—Полтава (введенная в эксплуатацию в 1902 году) привели к изменениям в железнодорожном хозяйстве. С 15 июня 1896 Дарница Новая — пункт остановки для поездов. В 1900 году закончено строительство вокзала, а в 1915 году участок участок ст. Дарница — Киев II стала железнодорожным узлом.
В 1935 году образован Дарницкий район города. Фото из открытых источников
«81 год спустя, враг снова ступил на украинскую землю, уничтожая города и убивая наших детей… Нет оправдания этой страшной агрессии захватчика! Поэтому мы будем биться до последней капли крови и защищать каждый клочок носящей Богом данной земли! Дарница не покажется! Киев устоит! Украина победит!»,— отметили в Дарницкой РГА.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»